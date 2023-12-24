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Maersk предупредила о месяцах хаоса для судоходства в Красном море

Maersk заявила, что хаос в Красном море из-за хуситов продлится месяцы
Из-за атак хуситов компаниям пришлось направить суда в обход Красного моря, время в пути и затраты на перевозки увеличились. В Maersk заявили, что ситуация затронула 15 маршрутов между Азией и Европой, США и Ближним Востоком
Фото: Focke Strangmann / dpa / Global Look Press
Фото: Focke Strangmann / dpa / Global Look Press

Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, считает, что хаос в Красном море, вызванный атаками йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда, может продлиться месяцы, передает Bloomberg.

15 декабря Maersk приостановила перевозки в этом районе, после того как хуситы атаковали танкеровоз компании при помощи дрона. Перевозчик решил перенаправить суда, которые должны были пройти через южную часть Красного моря и Аденский залив, вокруг Африки и мыса Доброй Надежды.

Компания заявила, что затронуты оказались 15 маршрутов, по которым грузы транспортировали между Азией и Европой, а также восточным побережьем США и странами Ближнего Востока. Время в пути увеличилось, более чем 150 танкерам пришлось пересмотреть расписание. Некоторые перенесли даты прибытия в порты на март.

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Заменить перевозки по Красному морю на маршрут мимо мыса Доброй Надежды пришлось и другим крупным компаниям, в том числе немецкому оператору Hapag-Lloyd. Как отмечал Bloomberg, на каждую перевозку уходит дополнительный $1 млн и лишние семь-десять дней. Глава компании Рольф Хаббен Янсен, отвечая на вопрос, как долго может продлиться ситуация, сказал агентству, что в лучшем случае речь может идти о днях или неделях. «Но, конечно, возможны сценарии, при которых это займет больше времени», — допустил он.

Проблемы с судоходством есть и в Панамском канале, они возникли из-за засухи. Падение уровня воды в канале привело к сокращению его пропускной способности.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Maersk судоходство Красное море хуситы
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