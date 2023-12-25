 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Кремле рассказали о планах Путина на зарубежные поездки

Песков: зарубежные поездки у Путина в 2024 году планируются, но не в начале года

Президент России Владимир Путин планирует визиты за границу в 2024 году, но не на начало года, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка», — подчеркнул он.

Bloomberg анонсировал первый в 2023 году зарубежный визит Путина
Политика
Владимир Путин во время одной из своих прошлых поездок в Китай

Последняя зарубежная поездка Путина прошла в начале декабря. Тогда он посетил ОАЭ, где проводил переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а после вылетел в Саудовскую Аравию. Визиты в эти государства состоялись впервые с 2019 года.

Теги
Персоны
Владимир Путин визиты Дмитрий Песков
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Президент Палестины отложил визит в Россию
Политика
В Кремле назвали незапланированным визит Путина в штаб армии в Ростове
Политика
Ким Чен Ын завершил шестидневный визит в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
«Ъ» узнал об исчерпании средств на выкуп самолетов у иностранных лессоров Финансы, 05:16
Мантуров заявил, что Россия опережает Запад по производству вооружений Политика, 04:59
При выдаче кредита у россиян будут требовать ИНН Финансы, 04:34
В Кремле рассказали о планах Путина на зарубежные поездки Политика, 04:32
ЦАХАЛ нашла в туннелях ХАМАС в Газе тела пяти заложников Политика, 04:26
В Пскове подростки закидали снегом Вечный огонь Общество, 04:17
Хуситы обвинили США в «милитаризации» Красного моря Политика, 03:36
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
«Ъ» сообщил о «заморозке» участия иностранных акционеров в «Арктик СПГ-2» Бизнес, 03:19
В Газе сообщили о 68 погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев Политика, 03:00
Вучич встретится с послом России на фоне протестов в Белграде Политика, 02:35
Премьер Сербии сообщила, что Москва предупредила о подготовке беспорядков Политика, 02:10
Визитку Путина времен 90-х продали на аукционе за ₽2 млн Общество, 01:41
В Дании тысячи ботинок вынесло на пляж после шторма Общество, 01:20
В Турции телеведущую уволили из-за стаканчика Starbucks Политика, 00:53