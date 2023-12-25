Песков: зарубежные поездки у Путина в 2024 году планируются, но не в начале года

В Кремле рассказали о планах Путина на зарубежные поездки

Президент России Владимир Путин планирует визиты за границу в 2024 году, но не на начало года, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас, конечно, все-таки главное — внутренняя повестка», — подчеркнул он.

Последняя зарубежная поездка Путина прошла в начале декабря. Тогда он посетил ОАЭ, где проводил переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а после вылетел в Саудовскую Аравию. Визиты в эти государства состоялись впервые с 2019 года.