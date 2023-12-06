 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ

Президент Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ Нахайяном
Владимир Путин и&nbsp;Мухаммед&nbsp;бен Заид&nbsp;Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин завершил визит в ОАЭ, где проводил переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передают ТАСС и «РИА Новости».

Это была его первая поездка в ОАЭ с 2019 года. В этот раз по случаю его приезда небо над Абу-Даби раскрасили в цвета российского триколора, главу государства встретили флагами России на улицах, почетным караулом и выстрелами из пушек. На протяжении всего полета до ОАЭ самолет Путина сопровождали истребители Су-35С.

Кадры полета истребителей Су-35, сопроводивших самолет Путина в ОАЭ
Политика

Переговоры в Абу-Даби должны были пройти сначала в расширенном составе (вместе с Путиным поехали вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина), а затем российский лидер и президент ОАЭ встретились в формате тет-а-тет. На встрече Путин заявил, что отношения двух стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень», а ОАЭ являются главным торговым партнером России в арабском мире. Также лидеры собирались обсудить ситуацию в горячих точках — конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС и ситуацию на Украине.

После визита в ОАЭ Путин вылетает в Саудовскую Аравию. Там тоже сначала запланированы переговоры на уровне делегаций, а затем отдельная встреча президента с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Теги
Персоны
Владимир Путин ОАЭ Саудовская Аравия переговоры
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Кадры встречи Путина в ОАЭ с триколором в небе и выстрелами из пушек
Политика
Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и ОАЭ
Политика
Истребители Су-35 сопроводили самолет Путина до Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 16:33
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 18:46
Дума приняла поправки об управлении имуществом недружественных стран Бизнес, 18:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:41
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 18:38
Франчайзинг 2.0: как перезапустить рынок Новая экономика, 18:36
В Москве только 124 таксиста стали самозанятыми Бизнес, 18:33
Трейдеры переключили внимание с биткоина на Ethereum Крипто, 18:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Думе уточнили, в каких войсках ФСБ могут разрешить службу по призыву Политика, 18:24
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 18:23
Эксперты назвали самые экологичные регионы России Недвижимость, 18:21
За счет чего Красноярский край вошел в лидеры по привлечению инвестиций Новая экономика, 18:20
Кино и кадры: что говорят эксперты о будущем искусственного интеллекта Тренды, 18:20
Умерла мультипликатор Наталья Богомолова. Ее самые известные работы Life, 18:19
Запреты или свобода выбора: что эффективнее для общественного здоровья Тренды, 18:14