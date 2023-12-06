Путин завершил переговоры с президентом ОАЭ

Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин завершил визит в ОАЭ, где проводил переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передают ТАСС и «РИА Новости».

Это была его первая поездка в ОАЭ с 2019 года. В этот раз по случаю его приезда небо над Абу-Даби раскрасили в цвета российского триколора, главу государства встретили флагами России на улицах, почетным караулом и выстрелами из пушек. На протяжении всего полета до ОАЭ самолет Путина сопровождали истребители Су-35С.

Переговоры в Абу-Даби должны были пройти сначала в расширенном составе (вместе с Путиным поехали вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина), а затем российский лидер и президент ОАЭ встретились в формате тет-а-тет. На встрече Путин заявил, что отношения двух стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень», а ОАЭ являются главным торговым партнером России в арабском мире. Также лидеры собирались обсудить ситуацию в горячих точках — конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС и ситуацию на Украине.

После визита в ОАЭ Путин вылетает в Саудовскую Аравию. Там тоже сначала запланированы переговоры на уровне делегаций, а затем отдельная встреча президента с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.