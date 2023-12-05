Кремль раскрыл детали поездки Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Песков о визите Путина в Эр-Рияд и ОАЭ: нефтяной рынок всегда на повестке дня

Путин 6 декабря «фактически за одни сутки» посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, визиты в эти государства состоятся впервые с 2019 года. Взаимодействие в области нефтяного рынка всегда на повестке дня, отметили в Кремле

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Обсуждение взаимодействия на рынке нефти всегда на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность обсуждения этого вопроса во время визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

«Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области оно всегда на повестке дня», — отметил пресс-секретарь.

Оценивая результаты последнего заседания ОПЕК+, Песков заявил, что рынок нефти очень крупный и там есть «определенные инерционые процессы». «Поэтому иногда эффект имеет отложенное. В любом случае координация будет», — заключил Песков.

О том, что Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Дмитрий Песков уточнил, что визиты Путина в эти государства состоятся «фактически за одни сутки». Глава государства посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию впервые с 2019 года.

30 ноября страны ОПЕК+ подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году. Они договорились, что в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), то есть добыча останется на текущих 9 млн б/с.

Россия увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с. Суммарно оно составит 500 тыс б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива.

