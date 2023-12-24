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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Красный Крест возглавил уволенный из ООН за взятки и любовницу

Уволенный из ООН за взятки и любовницу Кренбюль стал главой Красного Креста
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Международный комитет Красного Креста (МККК) назначил Пьера Кренбюля гендиректором организации, говорится в сообщении комитета.

«Он известен как стратегически мыслящий и целеустремленный лидер, обладающий большим организационным опытом и преданный МККК», — уточнили в пресс-службе организации.

С 2014 по 2019 годы Кренбюль работал генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В агентстве Кренбюля обвинили в создании должности «специального советника», на которую он назначил свою любовницу Марию Мохаммеди. В отчете комиссии по этике БАПОР заявили, что многие люди как внутри, так и за пределами агентства знали о романе женатого Кренбюля со своей советницей.

В ноябре 2019 года Кренбюль подал в отставку на фоне публикаций в СМИ о том, что он использовал свои полномочия в личных целях. В связи с этими сообщениями Швейцария приостановила финансовую помощь БАПОР.

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Фото:Alexi J. Rosenfeld / Reuters

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, БАПОР сообщает о количестве беженцев-палестинцев в секторе Газа.

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20 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви обвинил работников БАПОР, находящихся в секторе Газа, в сотрудничестве с ХАМАС. По его словам, все сотрудники агентства — палестинцы, а медикаменты, которые в регион поставляли как гуманитарную помощь, «попадают в руки боевиков». Нынешний генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаццарини сравнивал ситуацию в секторе с «адом на земле».

Теги
Международный Красный Крест Израиль ХАМАС ООН
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