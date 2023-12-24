Полиция Вены предупредила о повышенной угрозе терроризма в Рождество

В Вене полиция предупредила об усилении мер безопасности в общественных местах в период Рождества в связи с возросшей угрозой терроризма в Европе, сообщает портал Vienna.at.

«В связи с призывами совершать нападения во время христианских мероприятий по всей Европе, особенно в районе 24 декабря, органы безопасности усилили соответствующие меры защиты в общественных местах в Вене и федеральных землях», — уточнили в полиции.

Католическое Рождество празднуется 25 декабря.

Сотрудники правоохранительных органов «тесно сотрудничают» с организаторами праздничных мероприятий по случаю Рождества. В Вене будут развернуты как гражданские, так и силовые службы, в том числе экстренной помощи. Полиция сконцентрировала внимание на церквях и рождественских ярмарках.

13 октября во Франции после начала войны ХАМАС с Израилем ввели максимальный уровень террористической угрозы из-за убийства школьного учителя на севере страны. Неизвестный с ножом атаковал среднюю школу Гамбетта в городе Аррас, убил преподавателя и ранил несколько человек. Телеканал BFMTV сообщал, что при нападении он прокричал «Аллах акбар».

22 декабря в трех населенных пунктах Франции одновременно задержали пять человек по подозрению в совместной подготовке теракта. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал префектов сохранять «крайнюю бдительность» в условиях приближающихся рождественских праздников. Он отметил, что в стране продолжает действовать «очень высокий уровень террористической угрозы».