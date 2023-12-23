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Новый год 2024 ,  
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Четверть французов решили продать рождественские подарки

Figaro: 23% французов продадут ненужные подарки на Рождество
Сюжет
Новый год 2024

Почти четверть французов (23%) или 9,5 млн человек планируют перепродать ненужные подарки на рождество, сообщает Le Figaro со ссылкой на опрос института Kantar для eBay.

Это «невиданный» результат с начала таких опросов в 2011 году. В этом году признались в планах избавиться от подренного на 2,5 млн человек больше (+6 п. п), чем годом ранее. «Этот феномен особенно характерен для людей в возрасте от 25 до 44 лет с детьми, проживающих в регионах с самой низкой покупательной способностью», — отметили в институте.

Основной причиной перепродажи стало «удовлетворение финансовых потребностей». Так, 42% респондентов заявили, что сохранят полученные деньги, около 30% участников опроса хотят потратить вырученную сумму на оплату счетов. Еще 29% французов купят себе что-то другое, а 18% потратят средства на подарок для близкого.

В опросе приняли участие 1340 граждан Франции в возрасте от 16 до 64 лет.

Каждый пятый россиянин решил сделать себе подарок на Новый год
Общество
Фото:Светлана Шевченко / РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне в среднем потратят на празднование Нового года 54 тыс. руб. — эта сумма стала историческим максимумом. Больше всего граждане потратят на подарки — около 21,8 тыс. рублей, на развлечения в среднем уйдет 20,4 тыс. руб., а новогодний стол обойдется в 11,7 тыс. руб.

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