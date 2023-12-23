 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта

Во Франции задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта

Пять человек в трех населенных пунктах Франции одновременно задержали по подозрению в совместной подготовке теракта, сообщила газета L'Est républicain со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Сотрудники спецслужб задержали подозреваемых в городе Нанси, а также в коммунах Туль и Вандевр-Ле-Нанси в рамках операции PNAT. По информации издания, предварительное расследование проводится по статье о «сговоре злоумышленников-террористов с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности».

Источник, близкий к делу, подтвердил AFP помещение подозреваемых под стражу, однако не уточнил, по какой статье их задержали, написала Le Figaro.

Ранее в тот же день министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал префектов сохранять «крайнюю бдительность» в условиях приближающихся рождественских праздников (католическое Рождество празднуется 25 декабря). Дарманен отметил, что в стране продолжает действовать «очень высокий уровень террористической угрозы».

КГБ Белоруссии заявило о готовящих теракты польских «хоругвях»
Политика
Иван Тертель

13 октября во Франции после начала войны ХАМАС с Израилем ввели максимальный уровень террористической угрозы. Поводом также стало убийство школьного учителя на севере страны. Тогда неизвестный с ножом атаковал среднюю школу Гамбетта в городе Аррас, убил преподавателя и ранил несколько человек. Телеканал BFMTV сообщал, что при нападении он прокричал «Аллах Акбар».

AFP со ссылкой на источник в полиции писало, что мужчина имеет чеченское происхождение и ранее находился в розыске. По информации BFMTV, ему 20 лет, он родился в России.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Франция теракт задержание
Материалы по теме
Премьер Чехии исключил терроризм в случае со стрельбой в Праге
Общество
Суд во Франции приговорил к 24 годам врача из Руанды за геноцид
Политика
Глава МВД Франции обвинил Бензема в поддержании «атмосферы джихадизма»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
В Бердянске украинский беспилотник разрушил жилой дом Политика, 01:22
Кураев назвал «удивительной вещью» внесение в реестр иноагентов Политика, 01:16
Представительница Албании выиграла конкурс «Мисс Земля» Общество, 01:07
Байден подписал оборонный бюджет США на рекордные $886 млрд Экономика, 01:01
Bloomberg узнал о закрытии проекта по идее Маска Бизнес, 00:33
В Киеве задержали главу управления Минобороны по делу о хищении Политика, 00:21
Эксперты назвали «самое забавное» в санкциях США против российской рыбы Бизнес, 00:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта Общество, 00:06
В Дании сочли, что украинские беженцы после конфликта должны вернуться Политика, 22 дек, 23:46
Девять детей из лагеря в Крыму попали в больницу с кишечной инфекцией Общество, 22 дек, 23:34
В Россию вернули трех детей с Украины Политика, 22 дек, 23:17
Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой Общество, 22 дек, 23:08
«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу Спорт, 22 дек, 22:57
Как искать поставщиков и выгодные цены на маркетплейсах. Исследование РБК и Industrial Market, 22 дек, 22:52