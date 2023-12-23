Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта

Пять человек в трех населенных пунктах Франции одновременно задержали по подозрению в совместной подготовке теракта, сообщила газета L'Est républicain со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Сотрудники спецслужб задержали подозреваемых в городе Нанси, а также в коммунах Туль и Вандевр-Ле-Нанси в рамках операции PNAT. По информации издания, предварительное расследование проводится по статье о «сговоре злоумышленников-террористов с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности».

Источник, близкий к делу, подтвердил AFP помещение подозреваемых под стражу, однако не уточнил, по какой статье их задержали, написала Le Figaro.

Ранее в тот же день министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал префектов сохранять «крайнюю бдительность» в условиях приближающихся рождественских праздников (католическое Рождество празднуется 25 декабря). Дарманен отметил, что в стране продолжает действовать «очень высокий уровень террористической угрозы».

13 октября во Франции после начала войны ХАМАС с Израилем ввели максимальный уровень террористической угрозы. Поводом также стало убийство школьного учителя на севере страны. Тогда неизвестный с ножом атаковал среднюю школу Гамбетта в городе Аррас, убил преподавателя и ранил несколько человек. Телеканал BFMTV сообщал, что при нападении он прокричал «Аллах Акбар».

AFP со ссылкой на источник в полиции писало, что мужчина имеет чеченское происхождение и ранее находился в розыске. По информации BFMTV, ему 20 лет, он родился в России.