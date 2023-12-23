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Подразделения российских войск в различных районах зоны боевых действий на Украине отразили в общей сложности 16 атак украинских Вооруженных сил, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. На донецком направлении группировка «Юг» отразила 11 атак в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР. На южно-донецком направлении группировка войск «Восток» отразила три атаки в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

В ходе боев была уничтожена различная украинская техника, в том числе пять танков, включая один Leopard-2 производства Германии, боевая машина пехоты Bradley производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и семь гаубиц Д-30.

Кроме того, средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также были уничтожены 36 беспилотников.

Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак украинских войск. Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Президент России Владимир Путин много раз называл его провальным. Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление не достигло целей.