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Политика ,  
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Памфилова назвала число желающих стать кандидатами в президенты

Памфилова: 29 претендентов намерены стать кандидатами в президенты
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Число претендентов на выдвижение кандидатами на выборах президента России составило 29 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Памфилова 20 декабря заявила, что в Центризбирком поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах. Среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру — нынешний президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (сейчас он находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму).

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. В 29 регионах проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в нем смогут принять участие около 38 млн избирателей.

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Теги
выборы президента ЦИК Элла Памфилова кандидаты в президенты
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