Памфилова назвала число желающих стать кандидатами в президенты

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Число претендентов на выдвижение кандидатами на выборах президента России составило 29 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

Памфилова 20 декабря заявила, что в Центризбирком поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах. Среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру — нынешний президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (сейчас он находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму).

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. В 29 регионах проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ), в нем смогут принять участие около 38 млн избирателей.