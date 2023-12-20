Памфилова: в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты в президенты

В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты в президенты

По словам Памфиловой, в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента. Ранее свои кандидатуры публично выдвинули в том числе Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Игорь Стрелков

Элла Памфилова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России поступили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты России», — сказала Памфилова, добавив, что, по информации ЦИК, количество заявок возрастет.

Постановление о назначении выборов президента России 7 декабря принял Совет Федерации. Выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

Памфилова ранее отмечала, что выборы президента России впервые будут проходить в столь «токсичной» геополитической обстановке. «Впервые в истории новой России выборы будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда сброшены все маски, рухнули останки дряхлых демократических декораций <…>. Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требует и ждет наш народ, потому что для нас народ — это главный судья», — говорила она.

Среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру:

нынешний президент России Владимир Путин;

лидер ЛДПР Леонид Слуцкий;

бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму);

муниципальный депутат Долгопрудного от «Союза правых сил» Борис Надеждин;

журналистка и бывший депутат ржевской городской думы Екатерина Дунцова;

глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович.

Владимир Путин четырежды побеждал на президентских выборах. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину в третий раз подряд идти на выборы.

В конце ноября РБК сообщил о семинаре для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов, на котором чиновники Кремля сообщили об ориентире для выборов. Ориентиры по показателям явки называли как «70% плюс», сообщил один из источников. Эту же цифру РБК подтвердили еще четыре участника мероприятия.