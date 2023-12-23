Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

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Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей, сообщил оперативный канал информационного центра о ситуации на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину перекрытия движения в инфоцентре не назвали.

Проезд по мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог.

В середине ноября глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Он также напомнил, что там уже произошли два взрыва, и заявил, что будет еще «много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту».

В последний раз российское Минобороны сообщало о попытке атаки на Крымский мост 9 сентября. Тогда корабли Черноморского флота в южной части Керченского пролива уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера. По данным ведомства, они пытались атаковать мост.