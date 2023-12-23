Антонов заявил, что санкции США перечеркивают возможность диалога

Санкции, которые США вводят против России, перечеркивают шансы на восстановление диалога между странами, заявил российский посол Анатолий Антонов, его слова передает пресс-служба диппредставительства в телеграм-канале.

«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», — сказал Антонов.

Посол отметил, что большинство вводимых ограничений направлено против организаций в «третьих» странах. «Налицо — желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией», — подчеркнул он. По словам Антонова, новые санкции США усиливают «искусственное размежевание» мирового рынка и «подтачивают» статус доллара в глазах стран Глобального Юга.

Посол также назвал введение новых ограничений «тщетными попытками «ставить палки в колеса» в развитие российского нацхозяйства.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Помимо ограничений на импорт российских алмазов и другой продукции, экспортеров обязали добавлять в свои контракты на поставку определенных чувствительных товаров в третьи страны (кроме США, Великобритании, Австралии, Японии и других «стран-партнеров») оговорку, запрещающую их реэкспорт в Россию.

После введения 12-го пакета США также ужесточили запрет на импорт российских лосося, минтая, трески и краба. 22 декабря американский президент Джо Байден подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Российские власти называют международные санкции нелегитимными и требуют их отменить. Кремль пообещал обойти санкции.