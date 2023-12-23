 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Антонов заявил, что санкции США перечеркивают возможность диалога

Посол Антонов: США вводят санкции, которые перечеркивают возможность диалога
Сюжет
Война санкций

Санкции, которые США вводят против России, перечеркивают шансы на восстановление диалога между странами, заявил российский посол Анатолий Антонов, его слова передает пресс-служба диппредставительства в телеграм-канале.

«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям. По сути, перечеркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между великими державами по тому недлинному перечню тем, где Россия и США еще могли бы выступать с близких позиций», — сказал Антонов.

Посол отметил, что большинство вводимых ограничений направлено против организаций в «третьих» странах. «Налицо — желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией», — подчеркнул он. По словам Антонова, новые санкции США усиливают «искусственное размежевание» мирового рынка и «подтачивают» статус доллара в глазах стран Глобального Юга.

Посол также назвал введение новых ограничений «тщетными попытками «ставить палки в колеса» в развитие российского нацхозяйства.

Эксперты назвали «самое забавное» в санкциях США против российской рыбы
Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Помимо ограничений на импорт российских алмазов и другой продукции, экспортеров обязали добавлять в свои контракты на поставку определенных чувствительных товаров в третьи страны (кроме США, Великобритании, Австралии, Японии и других «стран-партнеров») оговорку, запрещающую их реэкспорт в Россию.

После введения 12-го пакета США также ужесточили запрет на импорт российских лосося, минтая, трески и краба. 22 декабря американский президент Джо Байден подписал указ о мерах против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Российские власти называют международные санкции нелегитимными и требуют их отменить. Кремль пообещал обойти санкции.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
санкции США посол Анатолий Антонов
Материалы по теме
Эксперты назвали «самое забавное» в санкциях США против российской рыбы
Бизнес
США пригрозили отключать банки из-за санкций против России
Политика
МИД в ответ на санкции ЕС расширил черный список европейцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Украинский журналист решил не возвращаться в страну после саммита ЕС Политика, 07:27
Bloomberg узнал о способности Бернса действовать тихо на Ближнем Востоке Политика, 07:11
Антонов заявил, что санкции США перечеркивают возможность диалога Политика, 06:35
Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков Leopard 2 Политика, 06:06
Глава МВД опроверг сообщения о предупреждениях пражского стрелка Общество, 06:00
На американского актера Чарли Шина напала соседка Общество, 05:41
Трамп ответил на обвинения в расизме и сравнения с Гитлером Политика, 05:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
NYT сообщила о перехвате Россией инициативы на поле боя Политика, 05:04
Байден проведет рождественские каникулы в резиденции в Кэмп-Дэвиде Политика, 04:22
В Киеве усомнились в победе на поле боя «с десятками F-16» Политика, 03:46
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц Общество, 03:15
Россия и Украина впервые провели обмен письмами для военнопленных Политика, 02:44
Порошенко подал в суд на не выпустивших его за границу пограничников Политика, 02:41
На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 12 годам тюрьмы Политика, 01:58