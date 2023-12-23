Представительница Албании выиграла конкурс «Мисс Земля»

Победительницей ежегодного международного конкурса «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири, сообщили организаторы конкурса на его странице в Istagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Конкурс прошел во Вьетнаме, в нем приняли участие около 90 стран. Титул «Мисс Воздух» получила Иллана Мари Адуана из Филиппин, «Мисс Вода» — До Лан Ань из Вьетнама, «Мисс Огонь» — Кора Блиалулт из Таиланда.

По информации на сайте конкурса, «Мисс Земля» направлен на развитие индустрии конкурсов красоты «как эффективного инструмента повышения осведомленности об окружающей среде». Участницы соревнуются в красоте и знании вопросов экологии, победительницы в дальнейшем выступают в качестве послов по защите окружающей среды по всему миру.

В ноябре представительница Никарагуа Шейнис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2023». В первую тройку, помимо Паласиос, вошли тогда представительницы Австралии Морайя Уилсон и Таиланда — Аннтония Порсилд.

Ранее, в октябре, прошел конкурс «Мисс Россия — 2023». В нем победу одержала 22-летняя представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева.