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Представительница Албании выиграла конкурс «Мисс Земля»

Представительница Албании Дрита Зири стала победительницей конкурса «Мисс Земля»

Победительницей ежегодного международного конкурса «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири, сообщили организаторы конкурса на его странице в Istagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Конкурс прошел во Вьетнаме, в нем приняли участие около 90 стран. Титул «Мисс Воздух» получила Иллана Мари Адуана из Филиппин, «Мисс Вода» — До Лан Ань из Вьетнама, «Мисс Огонь» — Кора Блиалулт из Таиланда.

По информации на сайте конкурса, «Мисс Земля» направлен на развитие индустрии конкурсов красоты «как эффективного инструмента повышения осведомленности об окружающей среде». Участницы соревнуются в красоте и знании вопросов экологии, победительницы в дальнейшем выступают в качестве послов по защите окружающей среды по всему миру.

Представительница Никарагуа победила в конкурсе «Мисс Вселенная». Видео
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В ноябре представительница Никарагуа Шейнис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2023». В первую тройку, помимо Паласиос, вошли тогда представительницы Австралии Морайя Уилсон и Таиланда — Аннтония Порсилд.

Ранее, в октябре, прошел конкурс «Мисс Россия — 2023». В нем победу одержала 22-летняя представительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева.

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