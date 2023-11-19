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Представительница Никарагуа победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Мисс Вселенной стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос

Представительница Никарагуа победила в конкурсе «Мисс Вселенная»
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Титул «Мисс Вселенная-2023» получила представительница Никарагуа Шейнис Алондра Паласиос Корнехо, сообщила пресс-служба конкурса в X (Twitter).

В первую тройку, помимо Паласиос, вошли представительница Австралии Морайя Уилсон и Таиланда Аннтония Порсилд.

23-летняя Шейнис Паласиос стала первой уроженкой Никарагуа, получившей титул «Мисс Вселенная». Модель дебютировала в конкурсе «Мисс подросток Никарагуа» в 2016 году, позже она представляла свою страну на Teen Universe и вошла в десятку финалисток. Паласиос участвовала в конкурсе «Мисс мира Никарагуа 2020» и «Мисс мира 2021», войдя в топ-40 моделей. 5 августа 2023 года Паласиос завоевала титул «Мисс Никарагуа 2023», что позволило ей участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная».

Россию представила 22-летняя фотомодель и певица Маргарита Голубева.

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Р&rsquo;Бонни Габриэл (в центре)

10 ноября CNN сообщил, что компания-организатор «Мисс Вселенной-2023» таиландская JKN Global Group обанкротилась вследствие непогашенного кредита в размере около $12 млн. Представители организации заявили, что «предоставление первоклассных впечатлений» останется их приоритетом.

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17 ноября, за несколько дней до финала конкурса, президент «Мисс Вселенной» Паула Шугарт покинула свой пост, который она занимала с 2001 года.

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Мисс Вселенная Никарагуа
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