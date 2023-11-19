Конкурс «Мисс Вселенная» 2023. Фоторепортаж
В конкурсе приняли участие девушки из 84 стран мира, первое место заняла представительница Никарагуа
Победительницу «Мисс Вселенная» выбрали в 72-й раз, конкурс прошел в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре
Участие в конкурсе приняли 84 девушки, победившие в национальных конкурсах красоты. Они прошлись в купальниках, а затем — в платьях, символизирующие национальные костюмы
Мишель Маркез, представившая на конкурсе Филиппины. Девушка вошла в топ-10 номинанток конкурса. Она выступает за публичную поддержку осведомленности и инклюзивности в вопросах аутизма по версии проекта «Голос перемен»; двое ее братьев и сестер находятся в спектре аутизма. В рамках «Голоса перемен» девушки рассказывают о своем вкладе в цели социального развития, установленные ООН. По замыслу организаторов, это поможет добиться положительных перемен в мире
Антония Порсилд из Таиланда заняла третье место. Отвечая на вопрос, в теле какой женщины она бы хотела прожить год, девушка назвала Малалу Юсуфзай — пакистанскую правозащитницу, выступающую за доступность образования для женщин. Порсилд получила степень бакалавра в области коммуникаций в Международном университете Стэмфорда и планирует стать магистром в сфере бизнес-управления
Карла Инелиссе Гильфу Асеведо, номинантка от Пуэрто-Рико. Она основала НКО «Давайте начнем исцеляться», которая помогает предотвращать самоубийства в Пуэрто-Рико и получать доступ к психиатрической помощи
Мисс Индия — Швета Шадра, работает хореографом в Болливуде
Австралийка Морайя Уилсон заняла второе место. Ее платье было вдохновлено полевыми цветами Австралии и называлось «Дикая красота». В этом году она окончит Королевский Мельбурнский технологический институт по специальности «Бизнес-маркетинг»
Камила Авелья из Колумбии и представительница Никарагуа Шейннис Паласиос. Колумбийка стала первой матерью, претендовавшей на победу в «Мисс Вселенная». Ей 28 лет, у нее есть муж и один ребенок
Мисс Непал — Джейн Дипика Гарретт, первая модель plus-size на конкурсе. «Я думаю, что не существует лишь одного способа быть красивой, каждая женщина красива такой, какая она есть», — сказала девушка
В церемонии принял участие сальвадорский президент Найиб Букеле
Мисс Вселенная 2022 — американка филиппинского происхождения Р'Бонни Гэбриэль. После ее победы разразился скандал — остальные участницы заявили о конфликте интересов девушки и обвинили ее в фальсификациях. Специальное расследование не выявило нарушений
Мисс Вселенная 2023 — никарагуанка Шейннис Паласиос. На вопрос о том, с кем она хотела бы провести день, девушка назвала британскую феминистку и философа XVIII века Мэри Уолстонкрафт, которая разрушала границы дозволенного и «предоставила возможности многим женщинам». Паласиос получила научную степень в области массовых коммуникаций в Центральноамериканском университете
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