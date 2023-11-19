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Конкурс «Мисс Вселенная» 2023. Фоторепортаж

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из Никарагуа

В конкурсе приняли участие девушки из 84 стран мира, первое место заняла представительница Никарагуа
Победительницу &laquo;Мисс Вселенная&raquo; выбрали в 72-й раз, конкурс прошел в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Победительницу «Мисс Вселенная» выбрали в 72-й раз, конкурс прошел в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре

Участие в конкурсе приняли 84 девушки, победившие в национальных конкурсах красоты. Они прошлись в купальниках, а затем&nbsp;&mdash; в платьях, символизирующие национальные костюмы
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Участие в конкурсе приняли 84 девушки, победившие в национальных конкурсах красоты. Они прошлись в купальниках, а затем — в платьях, символизирующие национальные костюмы

Мишель Маркез, представившая на конкурсе Филиппины. Девушка вошла в топ-10 номинанток конкурса. Она выступает&nbsp;за публичную поддержку осведомленности и инклюзивности в вопросах аутизма по версии проекта &laquo;Голос&nbsp;перемен&raquo;; двое ее братьев и сестер находятся в спектре аутизма. В рамках &laquo;Голоса перемен&raquo; девушки рассказывают о своем вкладе в цели социального развития, установленные ООН. По замыслу организаторов, это поможет добиться положительных перемен в мире
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Мишель Маркез, представившая на конкурсе Филиппины. Девушка вошла в топ-10 номинанток конкурса. Она выступает за публичную поддержку осведомленности и инклюзивности в вопросах аутизма по версии проекта «Голос перемен»; двое ее братьев и сестер находятся в спектре аутизма. В рамках «Голоса перемен» девушки рассказывают о своем вкладе в цели социального развития, установленные ООН. По замыслу организаторов, это поможет добиться положительных перемен в мире

Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images
Антония Порсилд из Таиланда заняла третье место. Отвечая на вопрос, в теле какой женщины она&nbsp;бы хотела прожить год, девушка назвала Малалу Юсуфзай&nbsp;&mdash; пакистанскую правозащитницу, выступающую за доступность образования для женщин. Порсилд получила степень бакалавра в области коммуникаций в Международном университете Стэмфорда и планирует стать магистром в сфере&nbsp;бизнес-управления
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Антония Порсилд из Таиланда заняла третье место. Отвечая на вопрос, в теле какой женщины она бы хотела прожить год, девушка назвала Малалу Юсуфзай — пакистанскую правозащитницу, выступающую за доступность образования для женщин. Порсилд получила степень бакалавра в области коммуникаций в Международном университете Стэмфорда и планирует стать магистром в сфере бизнес-управления

Карла Инелиссе Гильфу Асеведо, номинантка&nbsp;от Пуэрто-Рико. Она основала НКО &laquo;Давайте начнем исцеляться&raquo;, которая помогает предотвращать самоубийства в Пуэрто-Рико и получать доступ к психиатрической помощи
Фото: Jose Cabezas / Reuters

Карла Инелиссе Гильфу Асеведо, номинантка от Пуэрто-Рико. Она основала НКО «Давайте начнем исцеляться», которая помогает предотвращать самоубийства в Пуэрто-Рико и получать доступ к психиатрической помощи

Мисс Индия &mdash; Швета Шадра, работает хореографом в Болливуде
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Мисс Индия — Швета Шадра, работает хореографом в Болливуде

Австралийка Морайя Уилсон заняла второе место. Ее платье было вдохновлено полевыми цветами Австралии и называлось &laquo;Дикая красота&raquo;. В этом году она окончит Королевский Мельбурнский технологический институт по специальности &laquo;Бизнес-маркетинг&raquo;
Фото: Jose Cabezas / Reuters

Австралийка Морайя Уилсон заняла второе место. Ее платье было вдохновлено полевыми цветами Австралии и называлось «Дикая красота». В этом году она окончит Королевский Мельбурнский технологический институт по специальности «Бизнес-маркетинг»

Камила Авелья из Колумбии и представительница Никарагуа Шейннис Паласиос. Колумбийка стала первой матерью, претендовавшей на победу в &laquo;Мисс Вселенная&raquo;. Ей 28 лет, у нее есть муж и один ребенок
Фото: Jose Cabezas / Reuters

Камила Авелья из Колумбии и представительница Никарагуа Шейннис Паласиос. Колумбийка стала первой матерью, претендовавшей на победу в «Мисс Вселенная». Ей 28 лет, у нее есть муж и один ребенок

Мисс Непал&nbsp;&mdash; Джейн Дипика Гарретт, первая модель plus-size на конкурсе. &laquo;Я думаю, что не существует лишь одного способа быть красивой, каждая женщина красива такой, какая она есть&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала девушка
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Мисс Непал — Джейн Дипика Гарретт, первая модель plus-size на конкурсе. «Я думаю, что не существует лишь одного способа быть красивой, каждая женщина красива такой, какая она есть», — сказала девушка

Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images
В церемонии принял участие сальвадорский президент&nbsp;Найиб Букеле
Фото: Jose Cabezas / Reuters

В церемонии принял участие сальвадорский президент Найиб Букеле

Фото: Jose Cabezas / Reuters
Фото: Jose Cabezas / Reuters
Мисс Вселенная 2022&nbsp;&mdash; американка филиппинского происхождения Р&#39;Бонни Гэбриэль. После ее победы разразился скандал&nbsp;&mdash; остальные участницы заявили о конфликте интересов девушки и обвинили ее в фальсификациях. Специальное расследование не выявило нарушений
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Мисс Вселенная 2022 — американка филиппинского происхождения Р'Бонни Гэбриэль. После ее победы разразился скандал — остальные участницы заявили о конфликте интересов девушки и обвинили ее в фальсификациях. Специальное расследование не выявило нарушений

Мисс Вселенная 2023&nbsp;&mdash; никарагуанка Шейннис Паласиос. На вопрос о том, с кем она хотела&nbsp;бы провести день, девушка назвала британскую феминистку и философа XVIII века Мэри Уолстонкрафт, которая разрушала границы дозволенного и &laquo;предоставила возможности многим женщинам&raquo;. Паласиос получила научную степень&nbsp;в области массовых коммуникаций в Центральноамериканском университете
Фото: Jose Cabezas / Reuters

Мисс Вселенная 2023 — никарагуанка Шейннис Паласиос. На вопрос о том, с кем она хотела бы провести день, девушка назвала британскую феминистку и философа XVIII века Мэри Уолстонкрафт, которая разрушала границы дозволенного и «предоставила возможности многим женщинам». Паласиос получила научную степень в области массовых коммуникаций в Центральноамериканском университете

Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images
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