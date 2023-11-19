Конкурс «Мисс Вселенная» 2023. Фоторепортаж

Мишель Маркез, представившая на конкурсе Филиппины. Девушка вошла в топ-10 номинанток конкурса. Она выступает за публичную поддержку осведомленности и инклюзивности в вопросах аутизма по версии проекта «Голос перемен»; двое ее братьев и сестер находятся в спектре аутизма. В рамках «Голоса перемен» девушки рассказывают о своем вкладе в цели социального развития, установленные ООН. По замыслу организаторов, это поможет добиться положительных перемен в мире