Конкурс «Мисс Нидерланды» впервые выиграла трансгендерная женщина

Титул «Мисс Нидерланды» впервые получила трансгендерная участница — конкурс 2023 года выиграла 22-летняя Рикки Колле, сообщает AD.

«Эта финалистка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса», — заявили члены жюри. Теперь Колле будет представлять свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в декабре в Сальвадоре.

Рикки Колле уже хорошо известна в Нидерландах, у нее почти 25 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), отмечает Le Figaro. В 2018 году она приняла участие в телевизионной программе Holland Next Top Model, став второй трансгендерной персоной в шоу, и дошла до финала.

Колле — не первая трансгендерная женщина, одержавшая победу на национальном конкурсе красоты. Первой это сделала Анхела Понсе, получившая титул «Мисс Испания 2018». Она также была первой трансгендерной женщиной, претендующей на титул «Мисс Вселенная», но не вышла в финал.