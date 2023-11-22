Военком объяснил вручение повесток гостям ресторана в Воронеже
Визит силовиков в ресторан «Форт» в Воронеже в середине ноября проходил в рамках рейда «по выявлению граждан, получивших гражданство Российской Федерации и не вставших на воинский учет в установленные сроки». Об этом говорится в сообщении военного комиссара Воронежской области Сергея Панкова, поступившем в РБК.
Рейд проводила ФСБ и сотрудники военного комиссариата, говорится в ответе Панкова на вопросы РБК. «В результате данного мероприятия сотрудниками военного комиссариата, привлеченными ФСБ для участия в рейде, 23 гражданам, получившим гражданство Российской Федерации и не вставшим на воинский учет, были вручены повестки», — сообщил военный комиссар. По его словам, это было сделано «с целью их постановки на воинский учет».
О приезде силовиков в ресторан стало известно в середине ноября. Местное издание «Вести Воронеж» писало, что большинство из получивших повестки — вступившие в гражданство России азербайджанцы.
В августе сотрудники ФСБ и военного комиссариата Чувашии выявили десять выходцев из Средней Азии, которые получили российское гражданство и не встали после этого на воинский учет.
Их отвезли в военкоматы и привлекли к ответственности по ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
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