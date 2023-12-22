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Политика ,  
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Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность в СНГ

Путин обсудил с Совбезом России биологическую безопасность на пространстве СНГ
Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности
Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России предложил обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности на территории Содружества независимых государств (СНГ), стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам президента, сейчас ситуация в этом контексте не такая напряженная, как в пандемию коронавируса. «Но, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации. Но биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей. У нас 25–26 [декабря] будут встречи с нашими коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, который в целом интересует, конечно, всех», — заключил Путин.

После этого он попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову доложить о биологической и эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

В состав СНГ входят десять стран: Россия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия. Ранее из организации вышли Грузия и Украина.

Российское МЧС определяет биолого-социальную чрезвычайную ситуацию как обстановку, когда из-за инфекции, особо опасной или широко распространенной среди людей, сельскохозяйственных животных и растений, нарушаются нормальные условия жизни или возникает угроза ей и здоровью населения.

По данным Роспотребнадзора, за 50-ю неделю года (с 11 по 17 декабря) заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране выросла в среднем на 6,5% по сравнению с предыдущей. В 41 регионе показатели заболеваемости были выше среднероссийских. При этом заболеваемость коронавирусом за ту же неделю уменьшилась на 11,5%.

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Попова ранее отмечала, что планов вводить обязательный масочный режим по всей России, как и другие ограничения на период новогодних праздников, нет.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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