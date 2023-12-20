Кремль предложил не относиться к эпидемии гриппа и ОРВИ как к снегу в декабре

Кремль предложил не относиться к эпидемии гриппа как к снегу в декабре

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил не относиться к ухудшению эпидемической обстановки по гриппу и ОРВИ в России «как к неожиданному снегу в декабре», передает корреспондент РБК.

Так он ответил на вопрос о возможном влиянии эпидемии на предвыборную кампанию, а также о мерах предосторожности, которые собирается принять Кремль.

«Слушайте, давайте не забывать главное: еще даже до ковида мы все зиму болели гриппом, простудами и т.д. И потом был ковид, и после ковида продолжаем болеть, и дальше будем болеть. Это такой сезон, особенно для нашего климата. Давайте не относиться к этому как к неожиданному снегу в декабре», — предложил пресс-секретарь.

По словам Пескова, все необходимые условия для обеспечения безопасности президента Владимира Путина во время эпидемии гриппа соблюдаются.

«Да, надо принимать меры предосторожности. Что касается президента, то для обеспечения его безопасности, в том числе в контексте эпидемии, делается все необходимое», — сказал он.

Песков также уточнил, что грипп не может оказать влияние на выборы главы государства в 2024 году. Он напомнил, что в России выборы проводились во время пандемии COVID. «И ничего», — резюмировал пресс-секретарь.

19 декабря Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,5% в сравнении с предыдущей неделей. Большинство случаев вызвано респираторными вирусами, однако доля заражений гриппом продолжает увеличиваться и составляет 31,7%.

Тем не менее «обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул» не будет, пообещала глава ведомства Анна Попова.

Она также напомнила о важности правил профилактики вирусных заболеваний и рассказала о том, что прививочная кампания в регионах близится к завершению.