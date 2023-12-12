МВФ предупредил о новой холодной войне и уничтожении свободной торговли

Мир может расколоться на два блока — Запад и Восток, в экстремальном варианте это приведет к убыткам для всех, а разделенный мир будет не в состоянии решить многие проблемы, с которыми сталкивается человечество, считают в МВФ

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В мировой экономике увеличиваются «линии разлома» из-за напряжения между США и Китаем, а также конфликта между Россией и Украиной, это меняет условия для бизнеса, а цена «цена фрагментации» выше, чем когда-либо, заявила заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинатх.

«Если фрагментация будет углубляться, мы можем оказаться в новой холодной войне. Экономические издержки Второй холодной войны могут быть большими. Мир стал гораздо более интегрированным, и мы сталкиваемся с беспрецедентным количеством общих проблем, которые фрагментированный мир не может решить» — предупредила Гопинатх.

Если мировая экономика разделится в соответствии с результатами голосования в ООН по резолюции о конфликте на Украине в 2022 году (Гопинатх не уточнила, о какой именно резолюции идет речь) и торговля между блоками будет прекращена, продолжила она, мировая экономика потеряет почти 2,5% своего ВВП, потери могут достичь 7% ВВП.

«Наше моделирование предполагает, что если будет нарушена торговля только между блоком США-Европа и блоком Китай-Россия, остальные экономики в среднем увидят некоторый выигрыш <...>. Но если фрагментация усилится, даже те, кто получает выгоду от фрагментации в ее мягких формах, в экстремальном сценарии могут остаться с большим куском меньшего пирога. Короче говоря, проиграть может каждый», — добавила замглавы МВФ.

По ее мнению, при второй холодной войне, «гарантированного экономического уничтожения» может и не быть — но выгоды от свободной экономической торговли свелись бы к нулю. Гопинахт призвала искать многосторонний подход и углублять экономическое партнерство.

Как подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР), российские экспорт и импорт в/из недружественных стран по итогам этого года по сравнению с 2021 годом сократятся более чем в три раза. «Если по итогам 2021 года экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объема, а импорт — 26%, то к концу текущего года прогнозируется 16% и 7% соответственно. Ожидается, что в перспективе до 2030 года объемы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно», — полагают аналитики.

Российский МИД считает, что в годы холодной войны соперничество между странами было более сдержанным, по сравнению с нынешними временами. «Были сдержки и противовесы, <...> был настрой на то, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках», — сказал министр Сергей Лавров.