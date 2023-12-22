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Политика ,  
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Песков раскрыл первые действия по мигрантам после прямой линии Путина

Песков: система по миграционным вопросам будет совершенствоваться
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Действующая в России система по вопросам миграции будет совершенствоваться, но пока не определено, когда может появиться специальный орган в этой сфере. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Нет, пока нет [понимания]», — ответил Песков на вопрос, когда может быть создана специальная структура по вопросами миграции.

Пресс-секретарь добавил, что «тема мигрантов действительно весьма актуальная». «Действует определенная система, но необходимо ее постоянное совершенствование, что и будет делаться, в том числе и по итогам прямой линии [президента]», — сказал Песков.

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В ходе прямой линии 14 декабря Путин заявил, что в России нужен специальный орган, который занимался бы вопросами миграции. Он призвал работать с властями государств, откуда мигранты приезжают, и создавать «нормальные человеческие условия» для прибывающих в Россию рабочих.

В 1992–2016 годах в России существовала Федеральная миграционная служба. С 2012 года она была ведомством, которое напрямую подчинялось правительству. В 2016 году президент упразднил ФМС, а ее полномочия передали Главному управлению по вопросам миграции МВД России.

Позже патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что если число мигрантов, которые не говорят на русском языке и не уважают культуру страны, увеличить, Россия может быть «потеряна». По его словам, за последний год ситуация с «инокультурными» мигрантами, которые «не предпринимают усилия» для интеграции в российское общество, ухудшилась.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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