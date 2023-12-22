Захарова назвала слова Прилепина про Узбекистан его личным мнением

Захар Прилепин (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Предложение российского писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина присоединить к России Узбекистан, из которого приезжают трудовые мигранты, — это его личное мнение, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Российская сторона неоднократно подчеркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортеров таких услуг. <...> Высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россию и Узбекистан связывают союзнические отношения, которые основываются на «уважении суверенитета, невмешательстве, дружбе и добрососедстве».

Речь идет о высказывании Прилепина, которое он сделал на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» 20 декабря. Писатель сказал: «Я стою искренне за то, чтобы территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, просто присоединять и на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там, допустим в Узбекистане». Он добавил, что «не шутит» и намерен «и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР».

После этого посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана, где ему выразили «глубокую озабоченность». В ведомстве заявили, что подобные высказывания носят провокационный характер и могут негативно сказаться на отношениях двух стран.