Суд в Москве оштрафовал создателя Mr. Freeman за дискредитацию армии

Павел Мунтян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал мультипликатора, автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан иноагентом) на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Материалы административного дела в отношении Мунтяна поступили в суд 19 декабря. В качестве стороны разбирательства в картотеке Мосгорсуда была указана Таганская межрайонная прокуратура. Что именно стало поводом для составления протокола, неизвестно.

Павел Мунтян — автор анимационного сериала Mr. Freeman, YouTube-канал которого насчитывает свыше 1,7 млн подписчиков, сооснователь студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков»). Мультипликатор неоднократно выступал с критикой военной операции России на Украине.

Последние несколько лет Мунтян живет на Кипре. В апреле российский Минюст включил его в реестр иноагентов. Среди причин такого решения ведомство назвало участие мультипликатора в сборе средств в поддержку Украины.

В октябре телеграм-канал Baza сообщил, что на Мунтяна завели уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). По его данным, основанием стал пост мультипликатора, опубликованный в апреле 2022 года. Сам Мунтян говорил, что дело завели из-за поста про события в украинской Буче.