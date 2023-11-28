На главреда «Псковской губернии» завели дело о дискредитации армии

На главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (признан иноагентом) завели уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Об этом «РИА Новости» сообщил сам Камалягин.

«Да, это статья 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). На допрос вызван письмом от МВД, которое пришло по месту прописки», — сказал Камалягин.

28 ноября состоится допрос, куда Камалягина вызвали в качестве подозреваемого. Сам журналист в настоящее время находится не в России.

Первый административный штраф по этой статье журналист получил в октябре 2022 года, тогда суд оштрафовал его на 35 тыс. руб.

За первое полугодие 2023-го по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК) осудили 15 человек, двое из них лишились свободы, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда. В 2022 году по этой статье не лишали свободы, обвинялись только три человека, самым строгим наказанием стал штраф. По этой статьей предусмотрена административная преюдиция — уголовное наказание (вплоть до лишения свободы на срок до семи лет) наступает, только если нарушитель в течение года до этого получил административное наказание по аналогичной норме КоАП (ст. 20.3.3).