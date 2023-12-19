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Политика ,  
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На автора сериала Mr. Freeman составили протокол о дискредитации армии

На мультипликатора Павла Мунтяна составили протокол о дискредитации армии
Мунтяну грозит штраф до 50 тыс. руб. Он выступал с критикой военной операции на Украине и живет за границей
Павел Мунтян
Павел Мунтян (Фото: paul.mountian / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Хорошевский суд Москвы поступили материалы административного дела в отношении мультипликатора, автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан иноагентом) по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, штраф до 50 тыс. руб.), свидетельствуют данные картотеки Мосгорсуда.

Дело зарегистрировано 19 декабря, в качестве еще одной стороны указана Таганская межрайонная прокуратура.

Поступление материалов в Хорошевский суд подтвердили РБК в объединенной пресс-службе московских судов. Там добавили, что дата заседания пока не назначена.

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Павел Мунтян — автор анимационного сериала Mr. Freeman, YouTube-канал которого насчитывает свыше 1,7 млн подписчиков, сооснователь студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков»), виртуального государства Фриленд и криптовалюты MFCoin.

В октябре Baza писала, что на Мунтяна завели уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Канал сообщал, что основанием стал пост мультипликатора, опубликованный в телеграм-канале в апреле 2022 года. Мунтян в интервью журналистке Ксении Лариной (признана иноагентом) говорил, что дело возбудили из-за поста про события в украинской Буче.

Российские военные заняли Бучу вскоре после начала спецоперации. 30 марта армия России покинула населенный пункт, после того как во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле было достигнуто соглашение о сокращении Россией «военной активности на киевском и черниговском направлениях».

1 апреля представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя СМИ (в том числе Reuters и AFP), а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы. Reuters сообщал, что это мертвые мирные жители.

Минобороны России в ответ заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией.

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Мунтян ранее выступал с критикой военной операции России на Украине, последние несколько лет он живет на Кипре. В апреле Минюст включил его в реестр иноагентов. В качестве обоснования такого решения ведомство в том числе заявляло, что Мунтян принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Степанова Елена Степанова
дискредитация армии административное дело суд
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