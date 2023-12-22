Гладков: в Белгородской области более 3,5 тыс. домов остались без света

Гладков сообщил, что обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тыс. домов

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Более 3,5 тыс. домов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тысяч домохозяйств», — говорится в сообщении.

Утром специалисты начнут ремонтные работы, добавил Гладков, выразив уверенность, что они «пройдут в максимально короткие сроки».

19 декабря белгородский губернатор также сообщал об обстреле Краснояружского района. Тогда под удар ВСУ попало село Вязовое, находящееся на границе с Сумской областью Украины.

Украинская армия регулярно обстреливает территорию приграничных субъектов России из артиллерии, а также пытается атаковать ее с помощью дронов. Так, 21 декабря под удар попало село Чаусы в Брянской области, в результате чего пострадали два местных жителя. Кроме того, погибло несколько животных.