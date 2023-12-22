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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил, что обстрел ВСУ оставил без света более 3,5 тыс. домов

Гладков: в Белгородской области более 3,5 тыс. домов остались без света
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Более 3,5 тыс. домов в Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тысяч домохозяйств», — говорится в сообщении.

Утром специалисты начнут ремонтные работы, добавил Гладков, выразив уверенность, что они «пройдут в максимально короткие сроки».

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Фото:Global Look Press

19 декабря белгородский губернатор также сообщал об обстреле Краснояружского района. Тогда под удар ВСУ попало село Вязовое, находящееся на границе с Сумской областью Украины.

Украинская армия регулярно обстреливает территорию приграничных субъектов России из артиллерии, а также пытается атаковать ее с помощью дронов. Так, 21 декабря под удар попало село Чаусы в Брянской области, в результате чего пострадали два местных жителя. Кроме того, погибло несколько животных.

Теги
Персоны
Белгородская область обстрелы ВСУ отключение электричества Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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Гладков сообщил о разрушениях в селе после обстрела и боя у границы
Политика
В Белгородской области вышли из строя электронные медицинские системы
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