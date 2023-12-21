Богомаз: два человека пострадали при обстреле брянского села Чаусы

Богомаз сообщил о раненых при обстреле брянского села

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В Погарском районе Брянской области под обстрел попало село Чаусы, в результате пострадали два мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Изначально он написал, что огонь открыли по селу Сопычи того же района. Позднее Богомаз уточнил, что речь идет о Чаусах, которые расположены севернее. Расстояние между Чаусами и Сопычами — около 3,5 км, Сопычи примыкают к российско-украинской границе.

Пострадавших, по словам Богомаза, доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

«Также в результате атаки ВСУ (Вооруженные силы Украины. — РБК) погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия. Повреждено транспортное средство», — написал он. Кроме того, ущерб получило производственное помещение, сообщил губернатор.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.

Обстрел Чаусов — вторая атака на Брянскую область с начала дня. Утром 21 декабря Богомаз писал о попытке украинских военных атаковать беспилотником самолетного типа объекты в Суражском районе. Дрон, по его словам, сбили средства ПВО, разрушений и пострадавших не было.