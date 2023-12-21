 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Богомаз сообщил о раненых при обстреле брянского села

Богомаз: два человека пострадали при обстреле брянского села Чаусы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Погарском районе Брянской области под обстрел попало село Чаусы, в результате пострадали два мирных жителя, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Изначально он написал, что огонь открыли по селу Сопычи того же района. Позднее Богомаз уточнил, что речь идет о Чаусах, которые расположены севернее. Расстояние между Чаусами и Сопычами — около 3,5 км, Сопычи примыкают к российско-украинской границе.

Пострадавших, по словам Богомаза, доставили в больницу, им оказывают медицинскую помощь.

Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«Также в результате атаки ВСУ (Вооруженные силы Украины. — РБК) погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия. Повреждено транспортное средство», — написал он. Кроме того, ущерб получило производственное помещение, сообщил губернатор.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников.

Обстрел Чаусов — вторая атака на Брянскую область с начала дня. Утром 21 декабря Богомаз писал о попытке украинских военных атаковать беспилотником самолетного типа объекты в Суражском районе. Дрон, по его словам, сбили средства ПВО, разрушений и пострадавших не было.

Читайте на РБК Pro
Увольнения или сверхбогатство: как ИИ повлияет на ваш доход
Хандра: как пережить холода без вреда для здоровья
Как начать тренироваться после 40 лет
Король драмы: как помешать токсичному сотруднику испортить жизнь коллегам

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной
Политика
Богомаз сообщил об обстреле брянского села Сопычи
Политика
Два села в Белгородской области остались без света из-за обстрела
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 20 дек, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 20 дек, 16:28
Хинштейн сообщил о планах запретить ссылки на запрещенные сайты Технологии и медиа, 15:47
Два человека погибли при крушении дельтаплана в Ставрополье Общество, 15:45
Ковальчук провел первую тренировку с основой после перехода в «Спартак» Спорт, 15:44
В Казахстане приняли закон об обязательной дактилоскопии для иностранцев Общество, 15:43
Ангола объявила о выходе из ОПЕК Экономика, 15:42
Экологическое право: какие перемены ждут бизнес в 2024 году Pro, 15:42
Крупные игрушки и гирлянды: как нарядить елку на участке Недвижимость, 15:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин предложил запустить обновленные нацпроекты Экономика, 15:27
Сколько стоят доллар и евро в обменниках Москвы 21 декабря Инвестиции, 15:24
Богомаз сообщил о раненых при обстреле брянского села Политика, 15:21
Украина получила от Японии $950 млн по двум проектам Всемирного банка Политика, 15:07
Белоруссия заявила о готовности принять зарубежных майнеров Крипто, 15:05
Киев объявил в розыск президента ЦСКА Гинера и вице-спикера Думы Бабакова Политика, 15:04
Жизнь с СМА: успешный художник справляется с редкой и опасной болезнью Специальный проект, 15:04