В Белгородской области вышли из строя электронные медицинские системы

Жители временно не могут записаться на прием к врачу через сайт «Электронной регистратуры», а также получить льготные лекарства, причиной сбоя власти назвали «техническую аварию»

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Жители Белгородской области из-за сбоя временно не могут записаться на прием к врачу через сайт «Электронной регистратуры», а также получить льготные лекарства, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников в социальной сети «ВКонтакте». Пока запись возможна только по телефону 122, уточнил он.

«Запись через «Электронную регистратуру» в данный момент не производится. До конца дня постараемся восстановить возможность. Отпуск лекарственных препаратов по рецепту восстанавливаем, в данный момент пациенты не могут получить льготные лекарства — работаем над этим», — написал Иконников.

Глава местного Минздрава также сообщил, что справки о смерти и о рождении также пока выписываются вручную.

По его словам, ночью произошла «техническая авария с региональными сервисами медицинской информационной системы и другими сервисами, обеспечивающими работу в здравоохранении», специалисты пытаются восстановить работу всех сервисов. Иконников пообещал, что работа критически важных сервисов возобновится в течение суток, остальных — до конца четверга, 21 декабря. «Все данные сохранены, не переживайте», — заверил он.

Губернатор Вячеслав Гладков около полудня 20 декабря сообщил в телеграм-канале, что в 21:56 19 декабря из-за «технической аварии» произошел сбой в работе медицинской информационной системы и сервисов, которые обеспечивают работу местного Минздрава и подведомственных учреждений.

«Всю ночь специалисты МИАЦ и ЦОДа пытались восстановить работоспособность сервисов и услуг, однако выход из строя данного оборудования не позволяет сделать это к текущему моменту в полной мере», — рассказал он.

Пока, по его словам, удалось восстановить сервисы электронного кадрового документооборота, автоматизированной системы скорой помощи, «завершаются работы по восстановлению сервиса отпуска льготных лекарственных препаратов». Планируется, что до конца дня вновь станут доступны вызов врача на дом и запись на прием через «Электронную регистратуру» и портал государственных услуг. «К концу завтрашнего дня планируется полное восстановление работоспособности медицинской информационной системы и возвращение к плановой работе», — пообещал Гладков.

Он также уточнил, что вызвать врача на дом и записаться на прием можно по телефону 122 или через регистратуру. «Все учреждения здравоохранения продолжают планово оказывать медицинскую помощь», — отметил губернатор.

В январе прошлого года на информационную систему правительства Новосибирской области была совершена DDoS-атака, в результате произошел сбой в работе «Единой регистратуры» и кол-центра 122. Пациенты жаловались, что не могут дозвониться и вызвать врача из-за большой очереди ожидания.