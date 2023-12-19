Белгородский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной

В Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Вязовое, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор опубликовал сообщение в 23:20 мск. На тот момент, по его словам, обстрел еще продолжался.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи», — написал губернатор.

Гладков добавил, что специалисты приступят к восстановлению электроснабжения после согласования вопроса с Минобороны.

Село Вязовое находится на западе Белгородской области и фактически примыкает к границе с Сумской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и попытках атак беспилотников. 17 декабря в Белгородской области из-за обстрелов без света остались жители сел Теребрено и Староселье. В этот же день губернатор писал о «стрелковом бое с противником» на границе села Теребрено.