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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной

Гладков: под обстрел попало белгородское село Вязовое
Сюжет
Военная операция на Украине

В Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Вязовое, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор опубликовал сообщение в 23:20 мск. На тот момент, по его словам, обстрел еще продолжался.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи», — написал губернатор.

Гладков добавил, что специалисты приступят к восстановлению электроснабжения после согласования вопроса с Минобороны.

Село Вязовое находится на западе Белгородской области и фактически примыкает к границе с Сумской областью Украины.

Гладков сообщил о разрушениях в селе после обстрела и боя у границы
Политика
Вячеслав Гладков

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории и попытках атак беспилотников. 17 декабря в Белгородской области из-за обстрелов без света остались жители сел Теребрено и Староселье. В этот же день губернатор писал о «стрелковом бое с противником» на границе села Теребрено.

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел село
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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