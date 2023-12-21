Руководитель петербургского ковидного госпиталя заявил о нехватке коек

Глава ковидного госпиталя в Петербурге заявил о нехватке коек для больных

Когда койки освобождаются, их сразу же занимают новые пациенты, такая ситуация сохраняется в течение месяца, сообщил руководитель госпиталя Сергей Забиров. За месяц заболеваемость COVID в городе выросла на 62,4%.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В ковидном госпитале при клинической больнице имени Святителя Луки в Санкт-Петербурге закончились свободные койки, сообщил телеканалу «78» руководитель подразделения Сергей Забиров.

Госпиталь рассчитан на 165 пациентов, все койки постоянно заполнены, сказал собеседник телеканала. По словам Забирова, когда койки освобождаются, их сразу занимают новые пациенты, такое положение дел сохраняется в течение месяца.

В учреждение поступают пациенты с тяжелой интоксикацией, коронавирусом, гриппом, вирусной и бактериальной формами пневмонии. «Есть пациенты со смешанными пневмониями, у которых воротами инфекции является вирусная инфекция», — сказал он.

Также в госпитале находится небольшое число пациентов, которые первично болеют тяжелыми формами гриппа или коронавируса, но без пневмонии, их 10%.

При этом врач подчеркнул, что для текущей волны коронавируса характерны менее тяжелые формы заболевания.

По оценке петербургского управления Роспотребнадзора, за последние четыре недели заболеваемость ОРВИ и гриппом среди жителей города увеличилась на 87,1%, среди взрослого населения — на 119,3%, среди детского — на 65%.

За тот же период прирост заболеваемости COVID-19 составил 62,4%, внебольничными пневмониями — 35,3%, подсчитали в ведомстве.

В Петербурге на фоне роста заболеваемости с 20 декабря ввели масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий для работников проводящих их учреждений.

Также главный санитарный врач города Наталия Башкетова поручила развернуть дополнительные отделения для больных ОРВИ, коронавирусом, внебольничными пневмониями и гриппом. В стационарах и социальных учреждениях ввели запрет на визиты посетителей, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами. На входе в образовательные учреждения ввели обязательное измерение температуры.

Глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова днем ранее заявила об отсутствии планов вводить обязательный масочный режим по всей России, как и другие ограничения на период новогодних праздников. За 50-ю неделю года заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране выросла в среднем на 6,5% по сравнению с неделей ранее.