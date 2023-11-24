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Общество ,  
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Эксперты призвали «не нажимать кнопку паники» из-за пневмонии в Китае

Ученые призвали не паниковать из-за запроса ВОЗ к Китаю после вспышки пневмонии

Эксперты, консультировавшие Всемирную организацию здравоохранения по вопросам COVID-19, призвали дождаться большего количества информации после того, как ВОЗ запросила у Китая дополнительные сведения об очагах неизвестной пневмонии у детей, передает NDTV.

Эксперт в области общественного здравоохранения, который консультировал ВОЗ по вопросам пандемии, Брайан Макклоски объяснил, что так работает система Международных медико-санитарных правил организации, которая регулирует сотрудничество стран с ВОЗ в отношении потенциальных вспышек.

«Я не собираюсь нажимать кнопку паники по поводу пандемии, исходя из того, что нам известно на данный момент, но мне будет очень интересно увидеть ответ ВОЗ со стороны Китая и последующую оценку ВОЗ», — сказал Макклоски.

Согласно Кембриджскому словарю, идиома «нажать кнопку паники» означает сделать что-то быстро, не думая об этом, чтобы справиться с трудной или тревожной ситуацией.

При этом голландский вирусолог, которая тоже давала консультации организации по вопросам коронавируса, Марион Купманс заявила, что на данный момент «нужно больше информации, особенно диагностической».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Накануне ВОЗ направила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей. В организации напомнили, что о росте заболеваемости респираторными заболеваниями в Китае еще 13 сентября сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Тогда китайские власти объяснили это отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа.

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В итоге органы здравоохранения Китая не обнаружили каких-либо необычных или новых патогенов и предоставили запрошенные данные о росте респираторных заболеваний и зарегистрированных очагах пневмонии у детей, сообщила 23 ноября ВОЗ.

Об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая сообщила The Telegraph со ссылкой на ProMed (отслеживает вспышки заболеваний людей и животных по всему миру). По данным издания, китайские больницы «перегружены больными детьми», а вспышка заболевания уже распространилась на крупные города, такие как Пекин.

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Теги
Китай ВОЗ пневмония вспышка коронавирус COVID-19

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