В депздраве объяснили очереди из скорых у больниц в Москве

Ситуация со скоплением машин скорой помощи у больниц является штатной, в Москве заболеваемость COVID-19 соответствует эпидсезону, заявили в депздраве. Ранее Baza сообщил об очереди из десятков скорых у ИКБ № 1 и № 2

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве не наблюдается существенного роста госпитализаций, ситуация с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ соответствует эпидсезону. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного депздрава.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что около инфекционных больниц № 1 и № 2 образовалась очередь из десятков машин скорой помощи, причем большинство заболевших — с пневмонией.

В департаменте назвали штатной ситуацию, когда в инфекционную больницу приезжают сразу несколько машин скорой помощи с ожидающими госпитализации.

«Прием пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах. В новом комплексе ИКБ № 1 всего 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1000 коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», — объяснили в ведомстве.

К тому же ситуацию, когда на территории ИКБ № 1 было около 23 машин, разрешили в течение получаса, отметили в департаменте. В ИКБ № 2 на прием пациентов работает 11 боксов, соответственно нахождение 10 машин на территории больницы является абсолютной нормой, добавили в депздраве.

Ранее, 7 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые за три года одновременно растет заболеваемость гриппом и COVID-19. По ее словам, увеличиваются число госпитализированных, а также тяжесть заболеваний.

Об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России и двукратном росте заболеваемости ею за месяц она говорила еще в начале ноября. В конце прошлого месяца оперативный штаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю почти на 33%, его зафиксировали в 79 субъектах России.