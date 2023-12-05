Минобороны: ПВО уничтожила 22 БПЛА и перехватила 13 над Азовским морем и Крымом

Минобороны сообщило об отражении атаки над Азовским морем и Крымом

Силы ПВО ночью уничтожили 22 украинских беспилотника и перехватили еще 13, сообщило ведомство

Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над акваторией Азовского моря и Крымом, сообщили в Минобороны.

Еще 13 дронов были перехвачены, сказали в ведомстве.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российская сторона не раз заявляла о попытках атак на полуостров. Так, 22 ноября над ним были сбиты три украинских беспилотника. Несколькими днями ранее Минобороны сообщало об уничтожении средствами ПВО двух украинских ракет «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Перед этим над акваторией моря были поражены еще три дрона.