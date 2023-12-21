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Военная операция на Украине ,  
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Украина получила от Японии $950 млн по двум проектам Всемирного банка

Минфин Украины: Япония передала $950 млн в рамках двух проектов Всемирного банка
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев
Киев (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

В бюджет Украины поступило около $950 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка по восстановлению и социальной защите, сообщила пресс-служба украинского Минфина.

Пакет помощи состоит из гранта Японии на сумму $52,4 млн в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE, «надежда») и ссуды от японского правительства объемом $900 млн через проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE, «вдохновлять»).

Полученные средства направят на возмещение расходов госбюджета Украины на «неотложные и приоритетные нужды, в частности, в сфере восстановления и социальной помощи».

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

4 декабря украинский министр социальной политики Оксана Жолнович и директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Аруп Банаджери подписали соглашение по созданию INSPIRE. Проект финансируется за счет займа Всемирного банка на $1,2 млрд из Целевого фонда по предоставлению кредитной помощи Украине (ADVANCE Ukraine) при поддержке Японии.

15 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Всемирный банк направит Украине дополнительные $1,34 млрд, они пойдут на выплату пенсий, зарплат учителям, поддержку беженцев и другие расходы государственного бюджета. Основную часть транша проспонсировала Япония.

Минфин Украины предупреждал, что без дополнительной помощи в государственном бюджете на 2024 год образуется дыра на $29 млрд.

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Теги
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