Матвиенко словами Скарлетт О’Хара ответила на вопрос о новом сроке

Матвиенко — на вопрос о готовности возглавить СФ еще раз: подумаю об этом завтра

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на вопрос о готовности еще раз возглавить верхнюю палату парламента ответила словами Скарлетт О’Хара, героини романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

«Как говорила героиня одного известного романа, об этом я подумаю завтра. <...> Я настолько загружена работой — секретариат просто не находит свободных строчек, когда мы формируем график на неделю, — что мне некогда думать о каденциях», — цитирует ТАСС ответ Матвиенко на вопрос, готова ли она и дальше председательствовать в верхней палате парламента после истечения срока полномочий в 2024 году.

Вопрос был задан на пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты.

Матвиенко отметила, что она «человек командный» и благодарна судьбе за возможность работать в команде президента Владимира Путина. Глава Совфеда подчеркнула, что в коллективе не говорят «хочу — не хочу», «буду — не буду», поскольку это «настоящая служба на государство и на людей».

Матвиенко занимает пост спикера Совета Федерации с 2011 года.

В 2019 году новый губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов переназначил Матвиенко сенатором от региона, что позволило той вновь претендовать на пост спикера.

25 сентября того же года Матвиенко переизбрали в третий раз, срок ее полномочий заканчивается в 2024-м.

До назначения в Совфед Матвиенко более семи лет была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.