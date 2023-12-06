Матвиенко предложила президентам двух палат переименоваться

Валентина Матвиенко (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сменить формулировку «президент» в названии должностей руководителей Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной палаты. Об этом она заявила на встрече с министром юстиции Константином Чуйченко, передает ТАСС.

«У нас присутствуют президенты палаты адвокатов и палаты нотариусов. Я хотела, кстати, спросить: не громковато — президент? Я считаю, что в России должен быть один президент. Может, как-то по-другому называться?» — сказала Матвиенко, отметив, что «есть другие не менее знаковые названия».

Сейчас президентом Федеральной палаты адвокатов является Светлана Володина, президентом Федеральной нотариальной палаты — Константин Корсик.

В декабре 2022 года госсовет Татарстана принял проект поправок к Конституции региона, согласно которым глава субъекта будет называться не президентом, а «главой — раисом Республики Татарстан». За поправки проголосовали 79% депутатов, 2% выступили против. «Раис» — арабское слово, означающее «начальник».

Переименование должности связано с положениями принятого в 2021 году федерального закона об организации публичной власти в субъектах — согласно ему руководители регионов должны называться главами. В Татарстане же использовалось название «президент».