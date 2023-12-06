 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Матвиенко предложила президентам двух палат переименоваться

Матвиенко: надо переименовать посты президентов палат адвокатов и нотариусов
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сменить формулировку «президент» в названии должностей руководителей Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной палаты. Об этом она заявила на встрече с министром юстиции Константином Чуйченко, передает ТАСС.

«У нас присутствуют президенты палаты адвокатов и палаты нотариусов. Я хотела, кстати, спросить: не громковато — президент? Я считаю, что в России должен быть один президент. Может, как-то по-другому называться?» — сказала Матвиенко, отметив, что «есть другие не менее знаковые названия».

Сейчас президентом Федеральной палаты адвокатов является Светлана Володина, президентом Федеральной нотариальной палаты — Константин Корсик.

Госсовет Татарстана одобрил превращение президента в раиса
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В декабре 2022 года госсовет Татарстана принял проект поправок к Конституции региона, согласно которым глава субъекта будет называться не президентом, а «главой — раисом Республики Татарстан». За поправки проголосовали 79% депутатов, 2% выступили против. «Раис» — арабское слово, означающее «начальник».

Переименование должности связано с положениями принятого в 2021 году федерального закона об организации публичной власти в субъектах — согласно ему руководители регионов должны называться главами. В Татарстане же использовалось название «президент».

Теги
Персоны
Валентина Матвиенко Федеральная палата адвокатов нотариусы президент
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
В Волгограде приняли закон, позволяющий переименовать город в Сталинград
Общество
В Калининграде назвали бредом предложение Эстонии переименовать город
Политика
Власти Индии предложили переименовать страну
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 16:33
ЦБ рассказал о случаях манипулирования рынком Инвестиции, 21:51
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 21:48
Страны G7 запретят импорт алмазов из России с 2024 года Политика, 21:46
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 21:37
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 21:25
Байден заявил о намерении России в перспективе атаковать страны НАТО Политика, 21:25
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 21:14
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
«Сбер» направит на дивиденды 50%. Что ждет акции и покупать ли их сейчас Инвестиции, 21:12
Силуанов назвал сумму уплаченных налогов на сверхприбыль Экономика, 21:11
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 21:02
Нетаньяху заявил, что в секторе Газа окружен дом лидера ХАМАС Синвара Политика, 21:01
Как построить единую национальную энергосистему Отрасли, 21:00
Матвиенко предложила президентам двух палат переименоваться Общество, 20:56
Саудовский принц назвал Путина особенным гостем Политика, 20:55