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Минздрав сообщил о 86 попавших в больницу детях с поезда Тюмень — Адлер

86 детей из поезда Тюмень — Адлер госпитализировали с симптомами ОРВИ
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В больницу с симптомами ОРВИ положили 86 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, семеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, одна девочка ранее умерла, сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди госпитализированных детей никто не находится в тяжелом состоянии, их жизням ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.

Дети возвращались из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» в составе организованной группы в сопровождении взрослых, все несовершеннолетние — уроженцы ЛНР.

Во время поездки одному ребенку стало плохо. Как рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, группу сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались помочь заболевшей девочке, но в результате ребенок умер во время следования поезда по Пензенской области. К поезду прибыли медики, они зафиксировали смерть ребенка. Следственные органы СК по региону возбудили уголовное дело.

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Еще несколько детей из группы пожаловались на высокую температуру, а позже температура повысилась еще у 30 детей, пояснил Бусаргин.

В это время поезд следовал по территории Саратовской области. Как сообщили в Минздраве, по распоряжению главы ведомства Михаила Мурашко детей сняли с поезда для осмотра врачами.

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Около часа ночи 21 декабря десять бригад скорой медицинской помощи и одна реанимационная бригада встретили поезд на станции в городе Балашов Саратовской области. Врачи осмотрели детей, заболевших поместили в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Иванова, еще 38 детей и 11 взрослых сопровождающих без признаков ОРВИ временно разместили в провизорном блоке больницы. У них взяли анализы и назначили противовирусную терапию.

В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у заболевших детей выявили вирус гриппа А. В установлении причины заболевания детей участвовали центр «Вектор» Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт «Микроб».

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Теги
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