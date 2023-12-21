Минздрав сообщил о 86 попавших в больницу детях с поезда Тюмень — Адлер

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В больницу с симптомами ОРВИ положили 86 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, семеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, одна девочка ранее умерла, сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди госпитализированных детей никто не находится в тяжелом состоянии, их жизням ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.

Дети возвращались из тюменского лагеря «Олимпийская ребячка» в составе организованной группы в сопровождении взрослых, все несовершеннолетние — уроженцы ЛНР.

Во время поездки одному ребенку стало плохо. Как рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, группу сопровождали двое врачей и медсестра. Они пытались помочь заболевшей девочке, но в результате ребенок умер во время следования поезда по Пензенской области. К поезду прибыли медики, они зафиксировали смерть ребенка. Следственные органы СК по региону возбудили уголовное дело.

Еще несколько детей из группы пожаловались на высокую температуру, а позже температура повысилась еще у 30 детей, пояснил Бусаргин.

В это время поезд следовал по территории Саратовской области. Как сообщили в Минздраве, по распоряжению главы ведомства Михаила Мурашко детей сняли с поезда для осмотра врачами.

Около часа ночи 21 декабря десять бригад скорой медицинской помощи и одна реанимационная бригада встретили поезд на станции в городе Балашов Саратовской области. Врачи осмотрели детей, заболевших поместили в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Иванова, еще 38 детей и 11 взрослых сопровождающих без признаков ОРВИ временно разместили в провизорном блоке больницы. У них взяли анализы и назначили противовирусную терапию.

В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области сообщили, что у заболевших детей выявили вирус гриппа А. В установлении причины заболевания детей участвовали центр «Вектор» Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт «Микроб».