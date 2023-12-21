Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в больницу
В Саратовской области 125 детей, отдыхавших в лагере, сняли с поезда Тюмень — Адлер и отправили в больницу из-за повышения температуры у одного ребенка. Об этом написал саратовский губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Информация о том, что ребенок с повышенной температурой обратился за медицинской помощью, поступила 20 декабря. Медики, сопровождавшие группу отдыхающих, а также прибывшая бригада скорой помощи на осмотрели всех детей.
«Их доставляют централизованно автобусами в инфекционную больницу Саратовской области, чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь», — написал Бусаргин. Он добавил, что ситуацию контролирует Роспотребнадзор.
По данным РЕН ТВ, на поезде в лагерь ехала группа детей из ЛНР. Несколько несовершеннолетних пожаловались на плохое самочувствие, температура поднялась у десяти человек. На станции Сердобск в Пензенской области один ребенок скончался, утверждает РЕН ТВ. Об этом же сообщил источник «Известий».
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