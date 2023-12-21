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Макрон не исключил приглашение Путина во Францию в 2024 году

Макрон не исключил приглашение Путина во Францию на 80-летия высадки в Нормандии
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность приглашения в республику президента России Владимира Путина в 2024 году на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 5.

Беседовавшие с французским президентом журналисты перечислили участников предстоящих торжеств, заявив, что Путина, вероятно, среди них не будет. «Если только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).

В то же время французский президент подчеркнул, что Франция «не бросит Украину» и будет продолжать поддерживать ее, поскольку «наш интерес — это мирная Европа». «Мы не воюем с Россией. Но мы не можем допустить, чтобы Россия одержала победу на Украине», — сказал Макрон.

Путин заявил, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения»
Политика
Эмманюэль&nbsp;Макрон

Макрон неоднократно заявлял о желании продолжать диалог с Россией. После начала военной операции на Украине он общался с российским коллегой более десяти раз, за что подвергался критике. В последний раз Путин и Макрон разговаривали по телефону в сентябре 2022 года.

В июне 2023 года Макрон пообещал, что возьмет трубку, если ему позвонит Путин. При этом он заявил, что пока у него «нет причин» звонить российскому президенту. 15 декабря Макрон сказал, что если Путин «готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования», Франция непременно «окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата».

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Эмманюэль Макрон Владимир Путин Нормандия
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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