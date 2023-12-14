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Прямая линия Путина ,  
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Путин заявил, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения»

Путин: с Макроном были «добрые отношения», но он их прекратил
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Эмманюэль&nbsp;Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Путин во время прямой линии заявил, что готов к контактам с Эмманюэлем Макроном. Глава государства также заметил, что отношения с Францией были прекращены по инициативе ее президента.

Президент России подчеркнул, что «не уклоняется от этих контактов». Но если президент Франции не желает с общаться, то «на нет и суда нет», сказал он.

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Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин сказал, что у России и Франции «всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов», и «достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения». Отношения, по словам российского президента, прекратил глава Франции. 

«Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес — пожалуйста, мы готовы», — добавил Путин.

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