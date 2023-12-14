Путин заявил, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения»

Путин: с Макроном были «добрые отношения», но он их прекратил

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Путин во время прямой линии заявил, что готов к контактам с Эмманюэлем Макроном. Глава государства также заметил, что отношения с Францией были прекращены по инициативе ее президента.

Президент России подчеркнул, что «не уклоняется от этих контактов». Но если президент Франции не желает с общаться, то «на нет и суда нет», сказал он.

Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин сказал, что у России и Франции «всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов», и «достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения». Отношения, по словам российского президента, прекратил глава Франции.

«Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес — пожалуйста, мы готовы», — добавил Путин.