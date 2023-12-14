Путин заявил, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения»
Путин во время прямой линии заявил, что готов к контактам с Эмманюэлем Макроном. Глава государства также заметил, что отношения с Францией были прекращены по инициативе ее президента.
Президент России подчеркнул, что «не уклоняется от этих контактов». Но если президент Франции не желает с общаться, то «на нет и суда нет», сказал он.
Отвечая на вопрос французского журналиста, Путин сказал, что у России и Франции «всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов», и «достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения». Отношения, по словам российского президента, прекратил глава Франции.
«Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес — пожалуйста, мы готовы», — добавил Путин.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени