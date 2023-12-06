США и Швеция подписали соглашение об укреплении сотрудничества в сфере обороны

США и Швеция договорились об укреплении сотрудничества в области обороны

Соединенные Штаты и Швеция подписали соглашение об укреплении сотрудничества между странами в оборонной сфере, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Документ, который носит название Соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA), подписали глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Швеции Пол Джонсон. Он призван расширить партнерство между странами в области обороны перед вступлением Швеции в НАТО и после него, отметили в ведомстве.

«Данное соглашение позволит нашим странам укрепить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности и совместно укрепить трансатлантическую безопасность», — сказано в заявлении Госдепартамента.

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