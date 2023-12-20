 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

WP узнала о способе передать Украине больше средств ПВО от США

WP: США смогут поставлять Украине больше средств ПВО из Японии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: rtx.com
Фото: rtx.com

Вашингтон сможет поставлять Киеву больше средств противовоздушной обороны при экспорте боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

США все больше опирается на союзников для оказания срочной поддержки в области вооружений из-за острой нехватки собственных средств, уточнило издание. Ожидается, что на этой неделе Япония официально внесет поправки в законодательство, которые позволят ей экспортировать несколько десятков ракет ЗРК Patriot в США. Это приведет к пополнению американского арсенала и даст Белому дому возможность отправить их Киеву.

Изменения коснутся правил военного экспорта. В документах не будет прямо упоминаться система Patriot. Газета уточнила, что Япония производит ракеты для этого ЗРК.

Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.

Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти–восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.

Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot из-за угрозы беспилотников
Политика
ЗРК&nbsp;Patriot

В октябре Politico писала, что США могут предоставить Украине новые системы ЗРК Patriot за счет обмена с Польшей. Такой вариант предложил сенатор Крис Ван Холлен. По его плану, Польша, отправив Украине свои Patriot, взамен может получить средства ПВО Iron Dome («Железный купол») — такими пользуется Израиль.

В июле советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что для защиты всей Украины от ракетных ударов необходимо 10–12 современных ЗРК Patriot или аналогичных систем противовоздушной обороны. Тогда он уточнил, что у Киева их недостаточно.

Читайте на РБК Pro
Экономика России не рухнула. В чем опасность ее роста — The Economist
Хандра: как пережить холода без вреда для здоровья
Каким будет 2024 год для экономики США — The Economist
После 35-ти у вас всего 7000 активных дней: как их прожить без сожалений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки систем ПВО Украине сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации.

Теги
Украина ПВО Patriot ЗРК США Япония поставки оружия
Материалы по теме
Премьер Молдавии заявил о необходимости ПВО для противодействия России
Политика
Грузия защитит Тбилиси системами ПВО и вооружится дронами
Политика
В Болгарии предложили передать Украине неисправные БТР и старые ЗРК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 19 дек, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 19 дек, 17:08
Генпрокуратура Германии решила изъять российские активы на €720 млн Политика, 12:10
Карьерная адаптивность: как понять, что она есть, и этим воспользоваться Pro, 12:10
«Ростелеком» заключил два стратегических соглашения на форуме «Технопром» Пресс-центр, 12:09
Кокаин с фотографией Месси: как выглядят изъятые ФСБ 673 кг наркотиков Общество, 12:05
Аэропорт Волгограда возобновил работу после запрета полетов Общество, 12:05
Cовладелец группы компаний Fizika Development рассказал о новых проектах РБК Компании, 12:00
«Выкса-фестиваль»: ритм современного искусства в городе металлургов РБК и LADA, 11:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как и из чего сделать новогодний венок на дверь своими руками: 10 идей Недвижимость, 11:56
Футболиста «Динамо» признали лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ Спорт, 11:54
S8 купила шинный завод Bridgestone в Ульяновске Бизнес, 11:48
В Красноярском крае прошла конференция для предпринимательниц Пресс-релиз, 11:45
Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с 1 декабря Инвестиции, 11:44
Ракова назвала НКО, получившие от Москвы бесплатные помещения Город, 11:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:42