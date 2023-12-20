WP узнала о способе передать Украине больше средств ПВО от США

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Вашингтон сможет поставлять Киеву больше средств противовоздушной обороны при экспорте боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

США все больше опирается на союзников для оказания срочной поддержки в области вооружений из-за острой нехватки собственных средств, уточнило издание. Ожидается, что на этой неделе Япония официально внесет поправки в законодательство, которые позволят ей экспортировать несколько десятков ракет ЗРК Patriot в США. Это приведет к пополнению американского арсенала и даст Белому дому возможность отправить их Киеву.

Изменения коснутся правил военного экспорта. В документах не будет прямо упоминаться система Patriot. Газета уточнила, что Япония производит ракеты для этого ЗРК.

Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.



Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти–восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.

В октябре Politico писала, что США могут предоставить Украине новые системы ЗРК Patriot за счет обмена с Польшей. Такой вариант предложил сенатор Крис Ван Холлен. По его плану, Польша, отправив Украине свои Patriot, взамен может получить средства ПВО Iron Dome («Железный купол») — такими пользуется Израиль.

В июле советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что для защиты всей Украины от ракетных ударов необходимо 10–12 современных ЗРК Patriot или аналогичных систем противовоздушной обороны. Тогда он уточнил, что у Киева их недостаточно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поставки систем ПВО Украине сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» спецоперации.