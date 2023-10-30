Иордания запросила у США комплексы ПВО Patriot из-за угрозы беспилотников

Королевство Иордании обратилось к Соединенным Штатам с просьбой усилить систему противовоздушной обороны, учитывая угрозы со стороны беспилотников. Об этом в эфире телеканала Al Mamlaka заявил представитель королевских ВС бригадный генерал Мустафа аль-Хияри.

«Мы направили в США запрос о предоставлении зенитно-ракетных комплексов Patriot для защиты границ. Беспилотники стали угрозой для всех наших фронтов», — сказал генерал.

Он отметил, что ЗРК Patriot «пригодятся для отражения баллистических ракет в разгар неспокойной обстановки вокруг Иордании».

Представитель иорданской армии имеет в виду войну между Израилем и ХАМАС. Ситуация в регионе обострилась 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали юг Израиля и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию, а с 27 октября объявила об отдельных наземных операциях. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл целью Израиля полностью ликвидировать ХАМАС.

В Израиле в результате войны погибли свыше 1 тыс. человек, несколько тысяч пострадали. В Газе, по оценке местного Минздрава, число жертв уже превысило 8 тыс., раненых — 20 тыс. ООН заявляла о катастрофической гуманитарной ситуации в анклаве, большинство стран мира, включая Россию, на Генассамблее организации поддержали резолюцию с призывом о прекращении огня. Израиль ее отверг.