ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ

Фото: РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области за «целенаправленное финансирование» Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления спецслужбы.

По версии следствия, гражданин целенаправленно перевел деньги для финансирования ВСУ. В отношении тюменца завели уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК) с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы или пожизненным заключением.

После начала военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержаниях за госизмену. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который ужесточил наказание по данной статье — теперь по ней грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В конце ноября в Кемерово по делу о госизмене и терроризме задержали местного жителя, пытавшегося выехать на территорию Украины, чтобы затем присоединиться к ВСУ. По версии ФСБ, мужчина установил контакт с украинским координатором через мессенджер и подтвердил желание уехать на Украину для участия в боевых действиях против российских войск.