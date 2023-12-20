Си заявил о перевыполнении плана двусторонней торговли России и Китая

Цель довести объем двусторонней торговли России и Китая до $200 млрд выполнена с опережением, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на переговорах с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которые прошли в Доме народных собраний в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, за первые 11 месяцев текущего года товарооборот двух стран достиг более $218 млрд. «С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом [России Владимиром] Путиным задача довести объем двусторонней торговли до $200 млрд. В этом отражается позитивная динамика фактического сотрудничества двух стран», — сказал председатель КНР.

Главное таможенное управление Китая 7 ноября сообщило, что в январе—октябре этого года товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до $196,4 млрд. Общий объем торговли двух стран по итогам октября составил $19,79 млрд.

Посол в Пекине Игорь Моргулов 30 ноября сообщил, что задача по увеличению годового товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд практически достигнута. Он отметил, что изначально эта цель была поставлена на 2024 год.