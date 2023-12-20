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Си заявил о перевыполнении плана двусторонней торговли России и Китая

Си Цзиньпин: объем двусторонней торговли России и Китая превысил $200 млрд

Цель довести объем двусторонней торговли России и Китая до $200 млрд выполнена с опережением, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на переговорах с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которые прошли в Доме народных собраний в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, за первые 11 месяцев текущего года товарооборот двух стран достиг более $218 млрд. «С опережением выполнена поставленная пять лет назад нами с президентом [России Владимиром] Путиным задача довести объем двусторонней торговли до $200 млрд. В этом отражается позитивная динамика фактического сотрудничества двух стран», — сказал председатель КНР.

Экспорт нефти из России в Китай вырос на 22%
Экономика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Главное таможенное управление Китая 7 ноября сообщило, что в январе—октябре этого года товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, до $196,4 млрд. Общий объем торговли двух стран по итогам октября составил $19,79 млрд.

Посол в Пекине Игорь Моргулов 30 ноября сообщил, что задача по увеличению годового товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд практически достигнута. Он отметил, что изначально эта цель была поставлена на 2024 год.

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Михаил Мишустин Си Цзиньпин Китай Россия товарооборот торговля
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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