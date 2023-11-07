 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Товарооборот Китая с Россией вырос на 27,7% в январе—октябре

Таможня Китая сообщила о росте товарооборота с Россией на 27,7% в январе—октябре
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В январе—октябре 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $196,4 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

За первые десять месяцев текущего года экспорт товаров из Китая в Россию вырос на 52,2%, до $90,08 млрд, следует из статистики ведомства. Импорт российских товаров в Китай увеличился на 12,4%, до $106,4 млрд.

Общий объем торговли двух стран по итогам октября составил $19,79 млрд. Это на 8,8% меньше, чем в сентябре ($21,17 млрд).

В сентябре китайская таможня сообщила, что товарооборот с Россией по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5% и составил $176,4 млрд. Импорт товаров из России достиг за этот период $95 млрд, а китайский экспорт в Россию — $81,4 млрд.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в целом не публикует внешнеторговую статистику с 2022 года из-за санкционного давления. Однако, как написал в конце октября врио руководителя ведомства Руслан Давыдов в колонке для РБК, за период с января по сентябрь товарооборот России с Китаем вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2022 года, или на $35 млрд.

Давыдов прогнозировал рост товарооборота до $220 млрд по итогам года при сохранении сложившихся тенденций.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: новый навык
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Китай товарооборот торговля экспорт импорт
Материалы по теме
ФТС спрогнозировала рост товарооборота с Китаем до $220 млрд
Экономика
Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем до $200 млрд
Экономика
Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году вырос почти на 17%
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Как космические технологии создали премиальный внедорожник РБК и Geely, 11:21
Армия Израиля заявила о захвате опорного пункта ХАМАС на севере Газы Политика, 11:19
Глава банка LHV потерял доступ к $470 млн в криптовалюте Крипто, 11:18
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 11:18
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 11:17
14-15 ноября пройдет SOC-Форум 2023 Пресс-центр, 11:10
МИД заявил об «огромном количестве вопросов» к Израилю по ядерному оружию Политика, 11:05
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 11:05
«Одет лучше меня»: эти ошибки продавца оттолкнут состоятельных клиентов Pro, 11:01
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 10:58
Фонд основателя «Вкусвилла» купил 25% ювелирной сети Poison Drop Бизнес, 10:51
Четырех футболистов исключили из сборной Польши перед ЧМ за пьянство Спорт, 10:47
Экс-глава ФАС Артемьев стал президентом сырьевой биржи Петербурга Бизнес, 10:44
США, ЕС или Китай: в чьих руках окажется контроль над ИИ – The Economist Pro, 10:39