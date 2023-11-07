Товарооборот Китая с Россией вырос на 27,7% в январе—октябре

Таможня Китая сообщила о росте товарооборота с Россией на 27,7% в январе—октябре

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В январе—октябре 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $196,4 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

За первые десять месяцев текущего года экспорт товаров из Китая в Россию вырос на 52,2%, до $90,08 млрд, следует из статистики ведомства. Импорт российских товаров в Китай увеличился на 12,4%, до $106,4 млрд.

Общий объем торговли двух стран по итогам октября составил $19,79 млрд. Это на 8,8% меньше, чем в сентябре ($21,17 млрд).

В сентябре китайская таможня сообщила, что товарооборот с Россией по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5% и составил $176,4 млрд. Импорт товаров из России достиг за этот период $95 млрд, а китайский экспорт в Россию — $81,4 млрд.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в целом не публикует внешнеторговую статистику с 2022 года из-за санкционного давления. Однако, как написал в конце октября врио руководителя ведомства Руслан Давыдов в колонке для РБК, за период с января по сентябрь товарооборот России с Китаем вырос на 27% по сравнению с тем же периодом 2022 года, или на $35 млрд.

Давыдов прогнозировал рост товарооборота до $220 млрд по итогам года при сохранении сложившихся тенденций.