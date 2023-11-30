Товарооборот между Россией и Китаем приблизился к новому рекорду

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Задача по увеличению годового товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд практически достигнута, заявил посол в Пекине Игорь Моргулов во время выступления на 14-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

«По итогам десяти месяцев этого года двусторонний товарооборот достиг $196,5 млрд», — сказал он, подчеркнув, что поставленная руководством стран планка в $200 млрд предварительно уже преодолена. Он отметил, что изначально цель по такому объему товарооборота была поставлена на 2024 год.

Россия и Китай реализуют крупные проекты в сфере энергетики, а также наращивают высокотехнологичное, инновационное и инвестиционное сотрудничество.

В 2022 году товарооборот между Москвой и Пекином достиг $190 млрд, побив прошлый рекорд. Рост торговли между странами связан с введением Западом антироссийских санкций.

В начале ноября 2023 года Главное таможенное управление Китая опубликовало статистику, согласно которой в январе—октябре товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $196,4 млрд. За первые десять месяцев 2023 года экспорт товаров из Китая в Россию вырос на 52,2%, до $90,08 млрд. Импорт российских товаров в Китай увеличился на 12,4%, до $106,4 млрд.

В конце октября врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в колонке для РБК спрогнозировал рост товарооборота между странами до $220 млрд по итогам 2023 года при сохранении сложившихся тенденций.