В США задержали 60 протестующих, ворвавшихся в Капитолий

После акции в Капитолии полицейские задержали около 60 протестующих

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Акция в поддержку прекращения огня в секторе Газа прошла в Капитолии, по итогам полицейские задержали около 60 активистов, сообщает телеканал Fox News.

Митинг состоялся внутри центральной ротонды Капитолия, его не согласовывали с властями. Акция прошла под руководством активистки Линды Сарсур. Часть демонстрантов держали плакаты с надписью: «Хватит вооружать Израиль!» Другие участники митинга скандировали: «Ни цента, ни времени, ни денег для израильских преступлений!»

18 октября пропалестинские протестующие также заняли ротонду американского Капитолия. Под аплодисменты толпы бывший исполняющий обязанности спикера палаты представителей США Патрик Макгенри спустил с ротонды израильский флаг.

Акцию протеста организовали движения «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир». Она была согласована и проходила в районе Капитолийского холма, однако позже протестующие двинулись в сторону Кэннона, расположенного неподалеку от Капитолия. По версии организаторов, на акцию пришли по меньшей мере 10 тыс. человек, еще 500 смогли проникнуть в здание Кэннона — их задержали.

Акции в поддержку Палестины и ее народа регулярно проходят в западных странах после начала войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Так, 11 ноября на марш в поддержку палестинцев в центре Лондона вышли несколько сотен тысяч человек. Они собрались возле Оксфорд-стрит с флагами и плакатами, призвав к прекращению огня и убийств мирных жителей.