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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В центре Лондона сотни тысяч людей собрались на пропалестинский марш

Сотни тысяч протестующих вышли на улицы Лондона в поддержку Палестины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В центре Лондона сотни тысяч людей собрались на пропалестинский марш
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На марш в поддержку Палестины в центре Лондона вышли несколько сотен тысяч человек, сообщает The Guardian со ссылкой на своего корреспондента.

Участники марша собрались возле Оксфорд-стрит с палестинскими флагами и плакатами, призывающими к прекращению убийств мирных жителей и остановке военных действий.

Организаторы шествия заявили, что пропалестинский марш может стать одной из крупнейших политических демонстраций в истории Великобритании. По их прогнозам, на марш соберутся 500 тыс. человек.

Акция началась наподалеку от Гайдпарка. Согласно заявленному маршруту, митингующие должны прийти к посольству США в Воксхолле, к югу от Темзы.

Во время марша в поддержку Палестины полицейские задержали 92 сторонника ультраправых движений, выступивших против пропалестинского марша. Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять контрпротестующих, собравшихся у Кенотафа — мемориала британским солдатам, погибшим в ходе Первой мировой войны. Среди участников контракции, в частности, был один из основателей ультраправой, исламофобской «Лиги английской обороны» Томми Робинсон.

Лондонская полиция уточнила, что у Кенотафа проходит памятное мероприятие, в связи с чем полицейские не позволили тем, кто в нем не участвовал, попасть на улицу Уайтхолл в центре города. Сотрудники правоохранительных органов «столкнулись с неприемлемым насилием, включая применение ракет и металлического барьера».

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Другие демонстранты рассказали The Guardian, что пришли на марш из-за высказываний министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман, которая раскритиковала действия полиции на пропалестинских акциях. По ее словам, полицейские «по большей части игнорируют» нарушения на митингах в поддержку Палестины. Газета Evening Standard со ссылкой на члена британского парламента сообщила, что Браверман, вероятно, уволят в ближайшее время из-за ее слов.

Пропалестинские марши в Лондоне проходят с начала войны между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС.

22 октября в центре британской столицы собрались около 100 тыс. человек. Они скандировали «Свободу Палестине» и размахивали флагами. Группировка ХАМАС запрещена в Великобритании как террористическая организация.

Теги
Великобритания Палестина полиция Лондон митинг марш протеста
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